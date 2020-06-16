التحريات تكشف سبب غرق شاب بنهر النيل فى العياط: هرب من حرارة الجو بالسباحة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع شاب غرقا بنهر النيل بالعياط، وأشارت التحريات وأقوال شهود العيان، أن الشاب أثناء استحمامه بنهر النيل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، تعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا فى وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة بعد انتشال جثته، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالعياط، وتبين أن الغريق شاب يدعى "إ.م.ق" يبلغ من العمر 18 سنة، تعرض للغرق أثناء السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.