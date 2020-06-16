وكان التحالف العربي قد أعلن تدمير طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه عسير. 

يذكر أن الميليشيات الحوثية تعمد بشكل مستمر إلى محاولة استهداف الأعيان المدنية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو المملكة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.