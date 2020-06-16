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"الإنسانية فى أزهى صورها" طبيب ينقذ حياة حصان بشوارع الغربية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:00 ص
"الإنسانية فى أزهى صورها" طبيب ينقذ حياة حصان بشوارع الغربية الطبيب أمير ابن مدينة طنطا
الغربية محمد طارق

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" الإنسانية فى أزهى صورها " عندما تكون إنسان أولا قبل ان تكون طبيب ليرق قلبك عند مشاهدة اى من المناظر التى تحتاج تدخلك على الفور فهذا يعنى انك إنسان فى المقام الأول، هذا ما فعله طبيب بيطرى من مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية والذى شاهد حصان سقط على الأرض مغشيا عليه عند ذهابه إلى عيادته.

 

التقى " اليوم السابع " الطبيب أمير ابن مدينة طنطا والبالغ من العمر 31 عام، خريج كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة عام 2011 وحصل على ماجيستير فى الأمراض المعدية جامعة القاهرة، قام بتمثيل قارة أفريقيا فى مكافحة مرض السعار فى عدة دول.

الطبيب أمير ابن مدينة طنطا

وقال اعمل فى العيادة الخاصة بى فى شارع البحر بالمدينة من الساعة 2 إلى الساعة 5 يوميا وذلك تنفيذا لقرارات الحظر والغلق التى اصدرها رئيس الوزراء، وفى هذا اليوم خصوصا تأخرت إلى الساعة الخامسة والنصف لاننى كنت انتظر احد أقاربى للذهاب معى لشراء والتعاقد على سيارة. 

 

وأضاف بعد الانتهاء من المشوار الخاص بس أبلغت احد أقاربى اننى اريد الذهاب مرة اخرى إلى شارع البحر لتفقد احدى اللافتات الإعلانية الخاصة بعيادتى، وعند مشاهدة اللافتة بالقرب من العيادة شاهدت حصان يجر سيارة كارو الخاصة بالنباشين سقط فجأة على الأرض مغشيا عليه والتف حوله جميع المواطنين فى الشارع محاولين إنقاذه. 

 

وأوضح ذهبت مسرعا إلى الحصان وحاولت قض هذا التجمع حتى نستطيع إنقاذه، وأبلغته أننى دكتور بيطرى وطلبت منهم عبور الحصان للجانب الآخر أسفل العيادة حتى نستطيع تعليق المحاليل وجلب الأدوية، وبالفعل بعد عدة محاولات تمكن الحصان من الوقوف مرة أخرى وقمنا بعبور الطريق، وقمت بتعليق المحاليل اللازمة والمقويات وبدء يسترجع عافيته، قمت بإعطائهم فيتامينات وبعض الأدوية مجانا وأبلغتهم أن الحصان يحتاج إلى راحة عدة أيام.

 

واختتم الطبيب حديثه قائلا: اخترت مهنة الطب البيطرى لأنها مهنة سامية نتعامل بها مع حيوانات لا تستطيع التعبير عما بداخلها، موضحا أنه على استعداد لتقديم اى مساعدة لأى حيوان يحتاج إلى ذلك دون النظر إلى أى مقابل مادى كما حدث مع الحصان .

الطبيب أمير ابن مدينة طنطا (1)
 
الطبيب أمير ابن مدينة طنطا (2)
 
الطبيب أمير ابن مدينة طنطا (3)
 
 

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