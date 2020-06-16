اليوم السابع
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الأمم المتحدة: 303 ملايين دولار لمواجهة كورونا في كولومبيا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:42 م
الأمم المتحدة: 303 ملايين دولار لمواجهة كورونا في كولومبيا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة
هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن كولومبيا سجلت ما يقرب من 49 ألف حالة مؤكدة من كوفيد -19 ، مع ما يقرب من 1600 حالة وفاة لافتا إلى أنه وفقا لذلك أعد فريق الأمم المتحدة ، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة فى كولومبيا استراتيجية بقيمة 303 مليون دولار تركز على الصحة وتحسين سبل العيش وحماية المجتمعات الضعيفة.

وأشار دوجاريك أنه تعمل المنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية مع السلطات لتقديم معدات وقائية للمراكز الصحية وتوظيف موظفى مراقبة الأوبئة وغيرهم من العاملين الصحيين، ودعم الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

فيما يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة توفير الوظائف ومواصلةإنتاج الغذاء ويركز فريق الأمم المتحدة أيضا على استشارة ودعم منظمات السكان الأصليين لمنع انتشار الفيروس ، وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة حاليا بتنفيذ مبادرة لمعالجة العنف المنزلى والعنف القائم على نوع الجنس مع السلطات المحلية.


ستيفان دوجاريك

الأمم المتحدة

كولومبيا

أنطونيو جوتيريش

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