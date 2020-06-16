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الأمم المتحدة: تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات غذائية للاجئين في ليبيا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:45 م
الأمم المتحدة: تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات غذائية للاجئين في ليبيا ليبيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات غذائية للاجئين فى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه عبد اكتشاف ثمانية مقابر جماعية شمال غرب ليبيا، موضحًا فى بيان له أنه أمر مثير للقلق الشديد.

وطالب الاتحاد الأوروبى، بضرورة إجراء تحقيق مستقل فورى للتحقق من هذه النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

 

وأكد الاتحاد الأوروبى على جميع أطراف النزاع فى ليبيا بتذكر التزاماتها ، بموجب القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما حث الاتحاد الأوروبى الأطراف المتحاربة على وقف القتال على الفور والموافقة على طرائق وقف كامل لإطلاق النار ، فى ظل اللجنة العسكرية المشتركة ، بهدف العودة العاجلة إلى العملية السياسية.


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