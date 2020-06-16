اليوم السابع
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الأردن تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:18 م
الأردن تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد الأردن - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة فى الأردن، يوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، إحداهما محلية والأخرى خارجية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة إلى 981 حالة.

وقالت الحكومة فى الإيجاز اليومى حول تطورات وضع فيروس كورونا، إن الاصابة المحلية كانت لأحد الكوادر الصحية التى تقوم برعاية المصابين فى العاصمة عمان.

وأضافت أن الحالة الثانية تعود لسائق شاحنة غير أردنى قادم عبر حدود العمرى، مؤكدة أنه تم التعامل معه وفق البروتوكول المتبع.

كما أعلنت الحكومة عن تسجيل حالة شفاء واحدة لهذا اليوم فى مستشفى الأمير حمزة. وأشارت إلى أنه قد تم إجراء 8950 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ اكتشاف أول حالة إصابة بـ"كوفيد 19"، 292623 فحصا.

 

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كورونا فى الأردن

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