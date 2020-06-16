ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.69% بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 10955 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 12501 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 4204 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 1313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.10% ليصل إلى مستوى 2081 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 679 نقطة.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 21 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سماد مصر (ايجيفرت)، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر لتنصيع الحاصلات الزراعية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العبور للاستثمار العقاري، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، السويس للأسمنت، أسمنت سيناء، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، جي بي اوتو، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.