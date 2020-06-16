احتجاجات حاشدة فى نيويورك للمطالبة بالمساواة العرقية.. صور

رويترز

احتجاجات واسعة تشهدها الولايات الأمريكية، خلال الفترة الحالية في أعقاب مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي صحاب الأصول الأفريقية، منها ما شهده حى بروكلين وأحياء أخرى في نيويورك، حيث احتشد الألاف منددين بعدم المساواة العرقية ومطالبين بمزيد من الديمقراطية.



احتجاج للمطالبة بالمساواة العرقية



احتجاجات على عدم المساواة العرقية فى أتلانتا

وكانت العديد من الولايات الأمريكية شهدت احتجاجات واسعة خلال الفترة الحالية على عدم المساواة العرقية، منها ما شهدته اليوم واشنطن العاصمة من احتجاج بالقرب من البيت الأبيض، بينما احتج الألاف للمطالبة بنفس المطلب في العديد من العواصم والمدن العالمية.



احتجاجات على مقتل جورج فلويد فى جورجيا



احتجاجات فى الولايات الأمريكية

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ذكر أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة وسيعقد مؤتمرا صحفيا فى هذا الخصوص يوم الثلاثاء، وذلك بعد عدة أسابيع من احتجاجات عمت أرجاء البلاد عقب وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.



احتجاجات فى جورجيا الأمريكية



احتجاجات فى حر بروكلين بنيويورك

وقال ترامب كذلك فى تعليقات للصحفيين إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود فى أتلانتا كان بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية.



احتجاجات فى نيويورك



جانب من الاحتجاجات فى حى بروكلين



مسيرة تحت شعار سوداء عبر الحياة فى بروكلين