اليوم السابع
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اتحاد الغرف السياحية: إشادات دولية بإجراءات مصر لعودة السياحة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:40 م
اتحاد الغرف السياحية: إشادات دولية بإجراءات مصر لعودة السياحة جهود مصر لعودة السياحة
كتبت آمال رسلان 

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أكد أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية أن الإجراءات التى اتخذتها مصر لعودة السياحة وضمان سلامة السائحين حظت بإشادة عديدة من الاسواق السياحية الدولية، مؤكدا ان تلك الإشادات سيكون لها دور كبير في الإسراع بعودة الحركة السياحية مجددا خلال الشهور المقبلة.

وأكد الوصيف أن الاتحاد سيبدأ خطوات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتفتيش والتواصل مع كافة المنشآت السياحية والفندقية وشركات النقل السياحي والغوص وغيرها للتأكد من جاهزيتها لإستقبال السائحين، وفقا لقرار مجلس الوزراء بداية من الاول من يوليو فى ثلاث محافظات هى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، وتوفير كافة سبل سلامة السائحين والعاملين بتلك المشروعات ورفع كفاءتها. وكشف الوصيف أنه كان هناك دراسة جيدة وفق أسلوب علمى لاتخاذ قرارات عودة السياحة، وهى ظهرت واضحة فى الضوابط الصحية التى تم وضعها لعودة تشغيل الفنادق.

وأكد على ثقته في إلتزام كافة المشروعات السياحية بالضوابط الموضوعة لإنجاح تلك الخطوة والبناء عليها، وأضاف أن الإتحاد سوف يبذل قصاري جهده بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لتجهيز باقي المدن والمحافظات السياحية لإستقبال السائحين طبقا لرؤية الحكومة وتطورات الموقف محليا ودوليا فيما يخص إنتشار الفيروس.

كذلك أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن عودة السياحة بثلاث محافظات ساحلية هي جنوب سيناء والبحر الاحمر ومرسى مطروح مع عودة الطيران مطلع يوليو المقبل.

وأشار عبد اللطيف إلى أن فى حالة استقرار الوضع فى المحافظات التى أعلن فتح السياحة بها واتباع الإجراءات الاحترازية السليمة سيكون رسالة للأسواق الخارجية بقوة مصر وأنظمتها في تقديم خدمة سياحية متميزة واتباع إجراءات وقائية سليمة.

وأوضح عاطف عبد اللطيف، إلى أن كل المعطيات تشير لى عودة السياحة قريبا وأن مصر ستسجل أعداد سياح جيدة تدريجيا بداية من شهر اغسطس القادم أى عقب قيام الدول الأجنبية بالسماح لابنائها بالسياحة الخارجية لان عودة السياحة الخارجية مرتبط لوجود طيران واستعداد لاستقبال السياح وهذين البندين جاهزين وينقصنا سماح الدول الاجنبية لرعاياها بالسياحة الخارجية .

وطالب بتشكيل غرفة عمليات للاستعداد لاستقبال السياحة الوافدة بخطط وبرامج سياحية قوية تناسب احتياجات السائح حاليا، وكذلك عمل وتنفيذ حملات ترويجية وتنشيطية داخل الأسواق المستهدف جلب سياحة منها على أن تشمل الخطة التسويقية مواد فيلمية عن المناطق السياحية المسموح بها استقبال سائحين والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأشار إلى ضرورة دعوة منظمى الرحلات ووسائل الإعلام المختلفة لزيارة هذه المدن السياحية وبث مواد حية مصورة من داخل المنتجعات السياحية بوسائل الإعلام الأجنبية مع التركيز بشكل كبير على الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا وانجلترا وإيطاليا مع الإعلان عن التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية لاستجلاب السياحة ومنها الإعفاء من رسوم التأشيرة مؤقتا.


عودة السياحة

السياحة

اخبار مصر

اخبار اليوم

جنوب سيناء

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