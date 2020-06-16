اليوم السابع
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إنفو جراف..17 ألف منشأة صناعية بتكلفة 44 مليار جنيه لتوفير 140 ألف فرصة عمل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:00 ص
إنفو جراف..17 ألف منشأة صناعية بتكلفة 44 مليار جنيه لتوفير 140 ألف فرصة عمل المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصانع جديدة
كتب - إسلام سعيد

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منحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨـﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗـــﻪ ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

 

المصانع الجديدة
المصانع الجديدة

 

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى قامت الهيئة بمنح 39 ألف و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شهادة سجل صناعى وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.

وفى سياق آخر ، نجح مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بتقديم أكثر من  150 الف استشارة فنية ودعم فني للورش والمصانع بالاضافة الي خدمة رواد الأعمال واختبارات  التطوير ،كما قام المجلس بتنفيذ 11 مشروع لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا و دعم الابتكار والادارة البيئية السليمة للمواد والنفايات الكيماوية وتعميق التصنيع المحلي للاجهزة المنزلية وتطوير قطاع الأثاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود ووتطوير صناعة البلاستيك.

ونجح المعهد القومي للجودة بتأهيل الجهات للحصول علي شهادة المواصفات الدولية لنظم الادارة  iso  وعلامة السلامة والأمان الأوروبية حيث تم تأهيل 42 جهة  بـ60 مجال وتدريب 3750 متدربا .

وقامت وزارة الصناعة ممثلة فى المجلس الوطنى للإعتماد بتجديد الإعتراف الدولى فى منظمتى الإعتماد العالمى (منظمة التعاون الدولى للإعتماد المعامل ILAC  والمنتدى الدولى للإعتمادIAF   ) ، كما تم تجديد وتمديد الإعتراف الإقليمى من الجهاز العربى للإعتماد ARAC  ليشمل جهات منح شهادات نظم إدارة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وشهادات الأفراد وكذا تمديد الإعتراف الإقليمى من المنطقة الأوروبية للإعتماد EA  ليشمل مجال إعتماد منح شهادات المنتجات، بالاضافة الى حصول المجلس على الاعتراف الدولي من المنظمة الاوربية للاعتماد فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة PTP طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17043 .


التراخيص الصناعية

الرخص الصناعية

الرخص الجديدة

التنمية الصناعية

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