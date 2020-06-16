إنفوجراف .. إزاى تستخرج اشتراكات مترو الأنفاق؟

يستعرض الانفوجراف التالي خطوات استخراج اشتراكات المترو لاستقلال خطوطه بانواعها الثلاثة سواء للحاصلين على تخفيضات أو الجمهور العادى أو الطلبة والخطوات التى يتبعها الراكب لاستخراجه واستخدامه بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الرقمية.





1- التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.



2- شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملئ البيانات المطلوبة.





3- وضع صورتين شخصيتين 4x6 على الاستمارة.



4- ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها.





٥- تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات مع صورة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عاما



مع تقديم صورة من الكارنيه (مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والشرطة .... إلخ).





٦- اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.



٧ - بالنسبة للطلبة يتم شراء استمارة طلبة ووضع صورتين شخصيتين 4x6 مع اعتماد الاستمارة وختمها من شئون الطلاب.





- يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب



- وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

- يستخرج اشتراك الطالب من مقر إقامته إلى مقر دراسته فقط.

