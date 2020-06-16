إسرائيل توقع اتفاقا لشراء لقاح أمريكي ضد فيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

كشفت القناة الإسرائيلية "13" أن إسرائيل وقعت صباح اليوم اتفاقا مع شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" لشراء لقاح ضد كورونا، وبموجب الاتفاق فإن الشركة ستوفر لإسرائيل لقاحا ضد الفيروس تعمل على إنتاجه حاليا وهى فى مرحلة متقدمة جدا من اختباره، وذلك حال أثبت نجاعته وفاعليته.

وجاء توقيع الاتفاق بعد مفاوضات، واعلان الشركة الامريكية خلال الايام الاخيرة أن لديها بروتوكول يمكنها من اختبار المرحلة الثالثة والنهائية لتطوير اللقاح، التى يمكن أن تجرى فى وليو القادم.

وأوضحت القناة أنه حاليا لا يمكن معرفة أن تم بالفعل التوصل إلى لقاح للفيروس ومتى سيحدث ذلك، لكن "موديرنا" هى الاسرع حاليا بالتقدم نحو التوصل للقاح.

ويساعد توقيع مثل هذا الاتفاق الدول على الحصول مستقبلا على اللقاح فى حال بدأ تسويقه وعدم مواجهة صعوبات فى ذلك.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالى إلى 19 ألفا و122 حالة، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن الوزارة سجلت حالتى وفاة ليصل الإجمالى 302 حالة، مشيرة أن هناك 31 حالة خطيرة.

وكانت سيخال سدسكي، رئيسة خدمات الصحة بوزارة الصحة الإسرائيلية، حذرت من بداية موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا فى إسرائيل، مؤكدة أنها ستكون الأشرس من الموجة الأولى. وأوضحت أن الموجة الثانية سيكون الفيروس منتشرا فيها بشكل أسرع، وسيكون من الصعب السيطرة عليه.

وكانت سدسكى حذرت بداية الشهر بصورة شبيهة من صحوة الفيروس فى فترة تبادل الفصول، حيث قالت إنها تعتقد أنه لربما يذهب الفيروس للسبات بشهر مايو لكن هذا لم يحدث- نحن فى وضع يتم فيه غرس شتلات خطيرة جداً.