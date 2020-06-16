إجلاء 822 عالقا مصريا اليوم من قطر ضمن الجسر الجوى لوزارة الطيران

كتب ــ أحمد مصطفى

تسير وزارة الطيران المدنى اليوم الثلاثاء، 4 رحلات استثنائية ضمن الجسر الجوى لإجلاء 822 من العالقين المصريين بقطر، وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن شركة مصر للطيران ستسير رحلة فى حين تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران 3 رحلات اليوم، لعودة العالقين المصريين فى بطر وذلك بالتنسق مع سلطنة عمان حيث تقوم شركة طيران عمانية بنقل العالقين إلى مسقط ثم تقوم الطائرات المصرية بنقلهم من مسقط للقاهرة ومن المنتظر أن تصل أولى تلك الرحلات ظهر اليوم وعلى متنها 174 عالقا، نتيجة تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك ضمن الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المصرية لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم وبالفعل تم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يوميا واحدة لكلا منهما.

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.