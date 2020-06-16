أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 فى مصر.. مسجلا اليورو 18.23جنيه

كتبت : سماح حمدى

تشهد أسعار العملات الورقية اليوم الثلاثاء 16-6-2020 ، أمام الجنيه المصرى تباينا ما بين الاستقرار والارتفاع، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين بالبنوك.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم وهم " سعر الدولار، سعر اليورو، الجنيه الإسترلينى، الريال السعودى، الدينار الكويتى"، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم الدولار يشهد استقرارا اليوم الثلاثاء 16-6-2020 أمام الجنيه المصرى اليوم، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا اليوم 16.11 جنيه للشراء، 16.21جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس الاثنين.



سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.23 جنيه للشراء، 18.39 جنيه للبيع مقابل سعره أمس الاثنين كان 18.08 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.29 جنيه للشراء، 20.56 جنبه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان 20.06 جنيه للشراء، 20.32 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.90 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان 49.89 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

النقد أو العملة هي تختلف وتتنوع من دوله إلى دوله أخرى ، ومفهوم معنى كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذى يتم التعامل التجارى به، ويمكن تداول هذه العملة مع عملات أخرى فى سوق الصرف الأجنبى لتكون للعملة قيمة بالنسبة للعملات الأخرى.