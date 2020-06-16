اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 فى مصر.. مسجلا اليورو 18.23جنيه

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:54 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 فى مصر.. مسجلا اليورو 18.23جنيه عملات
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار العملات الورقية اليوم الثلاثاء 16-6-2020 ، أمام الجنيه المصرى تباينا ما بين الاستقرار والارتفاع، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين بالبنوك.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم وهم " سعر الدولار، سعر اليورو، الجنيه الإسترلينى، الريال السعودى، الدينار الكويتى"، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار اليوم

الدولار يشهد استقرارا اليوم الثلاثاء 16-6-2020 أمام الجنيه المصرى اليوم، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا اليوم 16.11 جنيه للشراء، 16.21جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس الاثنين.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.23 جنيه للشراء، 18.39 جنيه للبيع مقابل سعره أمس الاثنين كان 18.08 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.29 جنيه للشراء، 20.56 جنبه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان 20.06 جنيه للشراء، 20.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.90 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان 49.89 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
 
النقد أو العملة هي تختلف وتتنوع من دوله إلى دوله أخرى ، ومفهوم معنى كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذى يتم التعامل التجارى به، ويمكن تداول هذه العملة مع عملات أخرى فى سوق الصرف الأجنبى لتكون للعملة قيمة بالنسبة للعملات الأخرى.

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة