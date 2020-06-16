أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

كتبت : سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب السعودى، اليوم الثلاثاء 16-6-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 208.86 ريال سعودى ، وبلغ سعر الذهب "عيار 22 " بـ 191.45 ريال ، وبنحو 182.75 ريال سعر "عيار 21". وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24 بنحو 208.86 ريال بما يعادل 55.67 $ بنحو 208.86 ريال بما يعادل 55.67 $



سعر الذهب عيار 22

بنحو 191.45 ريال بما يعادل 51.03 $



سعر الذهب عيار 21 بنحو 182.75 ريال بما يعادل 48.71 $



سعر الذهب عيار 18 بنحو 156.65 ريال بما يعادل 41.75 $



سعر الذهب عيار 14 بنحو 121.83 ريال بما يعادل 32.47 $



سعر الذهب عيار 12 بنحو 104.43 ريال بما يعادل 27.83 $



سعر أوقية الذهب بنحو 6,495 ريال بما يعادل 1,731 $



سعر جنيه الذهب بنحو 1,462 ريال بما يعادل 389.69 $



سعر كيلو الذهب بنحو 208,858 ريال بما يعادل 55,669 $

ويعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.