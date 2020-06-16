اليوم السابع
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أسعار الذهب ترتفع جنيه واحد وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:29 ص
أسعار الذهب ترتفع جنيه واحد وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات  بقيمة جنيه واحد، إذ بلغ الذهب 775 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر، جراء ارتفاع سعر الذهب عالميا الي 1725 دولارا مقارنة بـ 1716 دولار، مع توقعات بتغيرات أخري بالأسعار اليوم.
 

أسعار الذهب اليوم:


عيار 18: 664.25 جنيه.

عيار 21: 775 جنيها.

عيار 24: 885.75 جنيه.

الجنيه الذهب: 6200 جنيها.

أوقية الذهب 1725 دولار.

وتراجع الدولار وصعدت العملات عالية المخاطر اليوم الثلاثاء مع تأهب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للشروع في برنامجه لشراء سندات الشركات، في حين تدعمت ثقة المستثمرين بفضل تقرير أشار إلى إمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالى، بحسب وكالة رويترز.
 
وقال مجلس الاحتياطي إنه سيبدأ شراء سندات الشركات من يوم الثلاثاء في إطار برنامج تحفيز معلن سلفا، وأطلق برنامجه لإقراض الشركات غير المالية.
 
وعززت الخطوة الثقة في شتى فئات الأصول ودعمت العملات الحساسة للمخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي،واستفادت ثقة المستثمرين أيضا من تقرير لبلومبرج نقلا عن مصادر لم تسمها بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس برنامجا للبنية التحتية بنحو تريليون دولار لتدعيم الاقتصاد.و
 
وقال إمري سبايزر، محلل سوق الصرف الأجنبي لدى وستباك في أوكلاند، إن تلك الأنباء قدمت جميعها الدليل على أن السلطات سوف ”تبذل ما يلزم“ للعودة بأكبر اقتصاد في العالم إلى مساره.
 
وأمام سلة عملات، استقر مؤشر الدولار عند 96.489، منخفضا نحو 1% عن ذروة يوم الاثنين البالغة 97.396. ونزلت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الآسيوية.
 
وواصل الدولار الأسترالي مكاسبه منذ أواخر يوم الاثنين ليسجل 0.6977 دولار أمريكي، مرتفعا سنتين أو حوالي 3 % فوق أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه قبل يوم. وارتفع الدولار النيوزيلندي لفترة وجيزة فوق 65 سنتا أمريكيا إلى 0.6508 دولار.
 
وفي العملات الأخرى، ارتفع اليورو إلى 1.1343 دولار وزاد الجنيه الاسترليني 0.6% ليختبر المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 1.2680 دولار.
 
وتراجع الين الياباني قليلا عند 107.44 ين للدولار، معاودا المكوث داخل نطاقاته التي لم يبارحها منذ ابريل نيسان، مما ينبئ باستمرار توخي الحذر في أوساط بعض المستثمرين.
 
كان بنك اليابان المركزي قرر عدم تغيير سياسته النقدية في وقت سابق من يوم الثلاثاء وتشبث برؤيته لاقتصاد سيتعافى تدريجيا من جائحة فيروس كورونا.

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