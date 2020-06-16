أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم .. انخفاض البصل لـ2.25 جنيه

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 16 – 6 - 2020 استقرارا نسبيا فى أسعار جميع الأصناف مع انخفاض بعض الأصناف وذلك وفقا للاسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة وذلك فى ظل زيادة المعروض مع تراجع فى الطلب بصورة نسبية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة وعضو مجلس امناء سوق العبور للجملة أن أسعار الخضروات تشهد استقرار لمعظم الأصناف مع زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى مع تراجع الطلب عقب انتهاء شهر رمضان المبارك .

وأوضح النجيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أسعار البصل انخفضت لتسجل 2.25 – 3.25 جنيها مقابل 3.5 جنيها، اسعار الطماطم تتراوح بين 1.5 – 3 جنيهات، فى حين سجلت اسعار الخيار البلدى بين 2.5 – 4 جنيهات، والخيار الصوب بين 3 – 4.5 جنيها .

وأشار نائب رئيس شعبة الحضروات والفاكهة إلى أن جميع اصناف الباذنجان منخفضة السعر حيث يبدأ سعر أى صنف منه من 1.5 جنيها ويصل بحد أقصى 3 جنيهات للكيلو أن أسعار البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات وأسعار الفاصوليا بين 4 – 7 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، سعر الثوم ليتراوح 12 - 18جنيها الملوخية بـ 3-4 جنيهات، البامية بـ 10 جنيهات .

وأشاد النجيب بدور الدولة المصرية فى زيادة الإنتاج الزراعى مما أدى إلى زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة وهو ما دى إلى استقرار الأسعار محليا وتوفر كافة الأصناف بصورة طبيعية، مؤكدا أن انتشار منافذ التوزيع التابعة للدولة ساهم فى خفض الأسعار وعمل التوازن النسبي فى أسعار جميع الاصناف من خلال زيادة العرض على الطلب .