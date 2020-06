أسعار إعادة التأمين العالمى فى ظل كورونا.. الممتلكات تتصاعد والحياة مستقرة

كشفت التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية عن تصاعد أسعار إعادة التأمين على الممتلكات، وتبقى أرباح إعادة التأمين على الحياة مستقرة حتى الآن، وأن رأس مال القطاع مازال قويًا ، وإن كان منخفضًا، مقارنة بنهاية عام 2019، الا انه من المحتمل أن تمنع "الخسائر المرتبطة بوباء كورونا المستجد COVID-19 ( إلى جانب "أسواق رأس المال المتقلبة"، و"انخفاض عائدات الاستثمار" ) قطاع إعادة التأمين العالمي من تحقيق الأرباح المتوقعة لعام 2020، ومرة أخرى ، لن يجني القطاع تكلفة رأس المال cost of capital هذا العام ، مع الأخذ في الاعتبار ان قطاع اعادة التأمين العالمي كافح في السنوات الثلاث الماضية للقيام بذلك بسبب الخسائر الكبيرة في الكوارث الطبيعية والمنافسة الشرسة.

وتفترض وكالة S&P Global Ratings في تقريرها COVID-19 Pushes Global Reinsurers Farther Out On Thin Ice; Sector Outlook Revised To Negative الصادر في 12 مايو 2020، أن قطاع إعادة التأمين العالمي سيقدم نسبة مجمعة combined ratio تبلغ من 101٪ الى 105٪ في عام 2020، أو أكثر إذا زادت خسائر COVID-19 المؤمن عليها عالميًا بما يتجاوز 30 مليار دولار لقطاع (إعادة) التأمين. كما تقوم وكالة S&P الان بمراجعة توقعاتها لقطاع إعادة التأمين العالمي ليتم تصنيفه من مستقر الى سالب ، حيث تعتقد وكالة S&P أن ظروف العمل أصبحت أكثر صعوبة.

وتتوقع وكالة S&P اتخاذ إجراءات تصنيف سلبية negative rating actions على شركات إعادة التأمين التي تمحو خسائر COVID-19 خارج أرباحها وتحويلها الى حدثًا رأسماليًا capital event ، ومن وجهة نظر الوكالة ، لن تتمكن هذه الشركات من إعادة بناء الرسملة rebuild capitalization بشكل كافٍ خلال 12 إلى 24 شهرًا القادمة ، وكذلك بالنسبة لمعيدي التأمين الذين دخلوا عام 2020 مع أداء تشغيلي ضعيف بسبب خسائر سابقة لهذا الحدث.

على الجانب الآخر توقعت إحدى شركات وساطة إعادة التأمين العالمية في تقريرها الصادر في 23 ابريل Moving on from the initial assessment phase of COVID-19 A Willis Re Impact Report First Edition 23 April, 2020 أن صناعة (إعادة) التأمين العالمية تواجه مجموعة فريدة من التحديات - فريدة بالنسبة إلى تاريخها وفريدة بالنسبة لنوعها، ومن ن شبه المؤكد أن النشاط الاقتصادي المنخفض سيؤدي إلى انخفاض حجم الأقساط المكتتبة، و استرداد الأموال المدفوعة هي صدمة ستؤثر على الاكتتاب الحالي والسنوات القادمة، وستؤدي مدفوعات الأقساط البطيئة من قبل العملاء في المستقبل إلى توسيع نمط التطوير في آليات الدفع أو آلية تحصيل الشركات للأقساط.