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أدعى أنه المهدى المنتظر..إيداع شخص طعن سائق بالمطرية مستشفى الأمراض العقلية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:33 م
أدعى أنه المهدى المنتظر..إيداع شخص طعن سائق بالمطرية مستشفى الأمراض العقلية جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة المطرية بإيداع شخص مضطربا نفسياً مستشفي الأمراض النفسية والعقلية، وذلك لاتهامه بالاعتداء على أحد الأشخاص "سائق" باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

وامرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتبين أن المجني عليه مقيم بذات المنطقة دائم السخرية من الجاني لتكرار إدعائه بكونه "المهدي المنتظر"، وعلى إثر ذلك قام الجاني بالتوجه إلى الموقف محل عمل المجني عليه أمام محطة مترو المطرية وبحوزته سلاحا أبيض وقام بالاعتداء عليه وأودى بحياته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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الامراض العقليه

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