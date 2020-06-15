اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

8.9 % نسبة الانخفاض فى حوادث القطارات عام 2019

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:08 م
8.9 % نسبة الانخفاض فى حوادث القطارات عام 2019 اللواء خيرت بركات
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019. 
 
وكـان مـن أهـم مؤشراتها، أرتفاع عدد حـوادث السيارات على الطرق خـلال عـام 2019 حيث بلغ 9992 حادثة مقابل 8480 حادثة عام 2018 بنسبة أرتفاع قدرها 17.8%.
 
وأرتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفى عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪  
 
وبلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبه للسكان 1.0 حــادثة / 10اّلاف نسمة، بينما بلغ المعـــدل بالنسبه للمركبــات 0.9 حادثة /1000مركبة كما بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100الف نسمة ، 30.3 متوفى / 100الف مركبـة عام 2019، وأرتفع معـدل حوادث السيـارات الي  27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018 .
 
واضاف البيان إن السبب الرئيسى لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7 ٪ ، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالى أسباب الحوادث على الطرق عام 2019، وبلـــغ معدل حوادث السيـــارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفــه  5.5 حـادثة /100كيـلو متر عـام 2019 مقابل 4.7  حادثة /100 كيلومتر عام 2018. 
 
وأنخفض عدد حوادث القطارات الي 1863 حادثة عام 2019 مقابل 2044 حادثة عام 2018 بنسبة أنخفاض قدرها 8.9 ٪، فيما أرتفـــع معـدل قســوة حـوادث القطارات الى 42.4 متــوفى / 100 مصاب عـام 2019  مقابل 34.3 متوفى / 100 مصاب عام 2018، وأنخفض معـدل حـوادث القطارات  6.3 حـادثة / مليـــون راكـــب عـام 2019 مقـــابل 7.9 حادثه / مليون راكب عام 2018. 
 
وكان أكبر حــالات حـوادث القطــارات هى أصطـدام المركبات ببوابة المنافذ ( المزلقانات ) حيث بلغت 1641 حـــالة بنسبة 88.1% من إجمالى حـالات حـوادث القطــارات عام 2019  مقابل 1696 حالة بنسبة 83 % عام 2018.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

حوادث القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة