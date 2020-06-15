8.9 % نسبة الانخفاض فى حوادث القطارات عام 2019

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019.

وكـان مـن أهـم مؤشراتها، أرتفاع عدد حـوادث السيارات على الطرق خـلال عـام 2019 حيث بلغ 9992 حادثة مقابل 8480 حادثة عام 2018 بنسبة أرتفاع قدرها 17.8%.

وأرتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفى عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪

وبلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبه للسكان 1.0 حــادثة / 10اّلاف نسمة، بينما بلغ المعـــدل بالنسبه للمركبــات 0.9 حادثة /1000مركبة كما بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100الف نسمة ، 30.3 متوفى / 100الف مركبـة عام 2019، وأرتفع معـدل حوادث السيـارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018 .

واضاف البيان إن السبب الرئيسى لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7 ٪ ، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالى أسباب الحوادث على الطرق عام 2019، وبلـــغ معدل حوادث السيـــارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفــه 5.5 حـادثة /100كيـلو متر عـام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

وأنخفض عدد حوادث القطارات الي 1863 حادثة عام 2019 مقابل 2044 حادثة عام 2018 بنسبة أنخفاض قدرها 8.9 ٪، فيما أرتفـــع معـدل قســوة حـوادث القطارات الى 42.4 متــوفى / 100 مصاب عـام 2019 مقابل 34.3 متوفى / 100 مصاب عام 2018، وأنخفض معـدل حـوادث القطارات 6.3 حـادثة / مليـــون راكـــب عـام 2019 مقـــابل 7.9 حادثه / مليون راكب عام 2018.

وكان أكبر حــالات حـوادث القطــارات هى أصطـدام المركبات ببوابة المنافذ ( المزلقانات ) حيث بلغت 1641 حـــالة بنسبة 88.1% من إجمالى حـالات حـوادث القطــارات عام 2019 مقابل 1696 حالة بنسبة 83 % عام 2018.