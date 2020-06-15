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6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:00 ص
6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فندق
كتبت آمال رسلان 

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أخطرت غرفة المنشآت الفندقية، جميع الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ب6 تعديلات فى الضوابط المنظمة للعمل داخل الفنادق والإجراءات الصحية المتبعة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية عبد الفتاح العاصى، أن عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الآن وصل إلى 155 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد اعلنت انه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد ال25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية. وإليك التعديلات السته فى ضوابط التشغيل:

1. حظر الخدمة الذاتية بالبوفية فى مطاعم الفنادق المرخص لها مع السماح بخدمة البوفية غير المفتوح، ومع الاستمرار بالالتزام بضوابط التشغيل المقررة للمطاعم.

2. السماح بطفلين مرافقين فقط بالغرفة أقل من 12 عام.

3. السماح باستقبال رواد من خارج الفندق فى مطاعم وصالات الألعاب الرياضية مع الالتزام بنسب الاشغال المقررة وباقى الضوابط المعتمدة سابقا، واستمرار حظر النادى الصحى .

spa. 4. إلتزام الفندق بتعقيم الغرفة وتقويتها لمدة 12 ساعة بين تسكين كل نزيل وآخر.

5. تطبيق الحجر الصحى على العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية، قبل المغادرة بغرض الاجازة الاعتيادية وعند العودة للعمل بالمدن السياحية.

6. قيام إدارة الفندق بالاخطار الفورى عن ظهور أى حالة اصابة، لوزارة الصحة والسكان.


شهادة السلامة الصحية

تشغيل الفنادق

البوفيه المفتوح

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السياحة

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