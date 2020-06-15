5 وزارات حصلت على اعتمادات إضافية بالموازنة بلغت 10مليار ات جنيه ..تعرف عليهم

أحمد حمادة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر لها عن فتح الحكومة لاعتمادات اضافية لعدد من القطاعات والوزرات خلال العام المالى 2019 -2020 وبلغت قيمة هذه الاعتمادات الاضافية 10 مليار جنيه مصرى تم توزيعها على عدد من القطاعات .

وأوضح التقرير ان قيمة الـ 10 مليارات جنيه التى تم اعتمادها نضمنت الاتى 4 مليارات جنيها تم تخصيصها لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، لتصبح اكثر الوزرارت حصولات على اعتمادات اضافية ، فبما جاءت وزارة الاسكان باعتماد مبلغ 2.5 مليار جنيها وتم تقسيمها كالتالى 1.2 مليار جنيها للهيئة القومية ، و1.3 مليار جنيها للجهاز التنفيذى للوزارة ، ثم حصلت محافظة القاهرة على اعتماد بلغ 1.880 مليار جنيها .

وأضاف التقرير أن وزارة الشباب والرياضة حصلت على اعتمادات اضافية بلغت قيمتها 1 مليار جنيها ، بينما حصلت وزارة النقل على اعتماد اضافى بلغ 0.12 مليار جنيها .

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لفتت إلى صدور القرار رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 10 مليار جنيه بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية ــ الاستثمارات"، لتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وزيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبما يعمل على زيادة السيولة المالية ويتيح الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.

وفيما يتعلق بالوفورات الإجمالية أوضحت السعيد أنه في ضوء ما تقضي به التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة بخطة عام 2019/2020 بزيادة الاستثمارات للمشروعات المدرجة بجهات الاسناد أخذًا من الوفورات الاجمالية للخطة، فمع بداية الربع الرابع من عام الخطة يتم متابعة موقف الاتاحات مع بنك الاستثمار لتحديد الوفورات التي يتم بها تدعيم الاحتياجات الملحة والضرورية لبعض الجهات الأخرى، موضحة أنه تم حصر مبلغ بنحو 2,7 مليار جنيه تركزت في تدعيم استثمارات عدة جهات بالدولة.