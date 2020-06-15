469 مليون جنيه صافى دخل المصرية للاتصالات من حصتها بـ"فودافون" فى الربع الأول

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات مالية عن تراجع دخل المصرية للاتصالات من الاستثمار في فودافون مصر، بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 469 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 (-28% على أساس ربع سنوي) نظراً للتكاليف غير المتكررة والمخصصات القانونية التي لم تفصح الشركة عنها إلى الآن.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. و بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يأتي ذلك النمو نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

و أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 18%، وزاد عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 7% كما زاد عدد مشتركي المحمول بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واستقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قدره 33% مدفوعا بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.

وبلغ الربح التشغيلي 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بنمو الإيرادات والتي محت أثر الزيادة في مصروف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 38% مقارنة بنفس المدة من العام السابق نتيجة لخطة العمل المكثفة الخاصة بتطوير البنية التحتية.