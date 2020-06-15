4 سيارات قلاب و7 تروسيكلات للجمع المنزلى للقمامة بحى أول وثان طنطا.. صور

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، الليلة، الاصطفاف المعد من الشركة البريطانية للنظافة لعدد 4 سيارات قلاب و7 تروسيكلات، إلي جانب سيارات رش والتطهير الشوارع، حيث ستتولى الشركة جمع القمامة من المنازل والمحال التجارية مقابل اشتراك شهري بمبلغ زهيد.

وأكد محافظ الغربية، في بيان له، على مسؤلي الشركة بالجدية في العمل وإثبات الذات لتوسعة دائرة التعامل معهم في مراكز ومدن أخري داخل نطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم إسناد قطاع منطقة الاستاد والذي يشمل حي أول وحي ثان طنطا للشركة، والتى تمتلك خبرة واسعة خارج مصر في مجال تحسين وتنمية البيئة.

وأضاف، حرص المحافظة علي الارتقاء بمنظومة النظافة، والعمل علي القضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والحد من إلقائها بالشوارع .

وشهد اللقاء عادل داوود رئيس حي أول طنطا ، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا .