اليوم السابع
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‏⁧‫الإمارات‬⁩ والكويت تدينان محاولة الحوثيين استهداف المدنيين فى السعودية

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:08 م
‏⁧‫الإمارات‬⁩ والكويت تدينان محاولة الحوثيين استهداف المدنيين فى السعودية العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف الداعم للشرعية اليمنية
إيمان حنا

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أدانت كل من ‏⁧‫الإمارات والكويت‬⁩ محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط في السعودية بطائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة دون طيار "مفخخة" اعترضتها قوات التحالف، وفق وكالة وام.

من جانبها جددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها و استقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها و سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.

و أشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي و يعد دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

ومن جهة أخرى أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة بحسب واس.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان عن تأييد المنظمة لما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة، عادًّا استمرار الميليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار التي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين انتهاكاً للقانون الدولي الإنسانية وقواعده العرفية.


وشدد الأمين العام الذي حمل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، على أن منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه لمواجهة إرهاب تلك الميليشيا.


الحوثيين

ادانة الحوثيين

استهاف الحوثيين للمدنيين فى السعودية

خميس مشيط

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