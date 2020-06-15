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يوم جميل للجميع.. ولى عهد دبى يخوض رحلة غوص فى أعماق البحار "صورة"

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:30 م
يوم جميل للجميع.. ولى عهد دبى يخوض رحلة غوص فى أعماق البحار "صورة" الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى
كتب محمد رضا

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خاض الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذى، ولى عهد دبى، رحلة غوص ممتعة فى أعماق البحار، والتى شارك صورة منها مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "يوم جميل للجميع"

 

يأتى هذا بعد قرابة أسبوع، على مشاركة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، صورة تجمعه مع والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، وهى عبارة عن صورة كبيرة مرسومة لحاكم دبى وولى عهده معلق على جداران إحدى غرف القصر.

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حينها، نشر ولى عهد دبى، الصورة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتى ظهر أمامها حصان ذهبى، وهذا فى وقت يعرف عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، حبهما للخيول، وممارستها لرياضة الخيل بمهارة فائقة، إضافة إلى مشاركتهما فى سباقات عديدة للخيول والتى يفوزا بها عادة.

 

وجاءت هذه الصورة، أيضًا، بعدما كان قد شارك حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، متابعيه جانب من أنشطته اليومية المعتادة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث نشر ولى العهد صورة أثناء ممارسته الرياضة فى صالة الألعاب الرياضية، والتى تظهر مدى قوته ولياقته البدنية.

 

كما واصل ولى عهد دبى، فى الأسبوع ذاته، هوايته بصيد السمك، ونشر حمدان بن محمد بن راشد، الجمعة، مجموعة من الفيديوهات والصور، أثناء رحلة اصطياد السمك من البحر، بداية من اختيار الطعم، ونجاحه فى الاصطياد، كما نشر أيضا، لحظة تواجده فى كابينة "مركب" وهو يقودها.

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كذلك نشر ولى عهد دبى، لقطات المصورة لرحلة الصيد، السبت، والتى يقف فيها بجوار صيده الثمين من الأسماك التى امتلأ بها اليخت، كما ظهر حمدان وهو يرش المياه على رأس أحد مرافقيه فى رحلة الصيد فى وقت وصلت فيه درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية فى المدينة الإماراتية.

 

وتابع: "لسنوات تربع مطار دبى الدولى على قائمة أكبر المطارات فى العالم للسفر الدولى، ولدينا "طيران الإمارات" صاحبة التجربة الاستثنائية فى عالم الطيران.. دبى ستحلق مجدداً وتبعث برسائل أمل وثقة للعالم أجمع بأن القادم أفضل إن شاء الله".

 


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