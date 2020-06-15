اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وكالة إيطالية: الحرب فى ليبيا على رأس مباحثات وزير خارجية اليونان بالقاهرة

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:44 ص
وكالة إيطالية: الحرب فى ليبيا على رأس مباحثات وزير خارجية اليونان بالقاهرة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلطت وكالة نوفا الإيطالية الضوء على الزيارة المرتقبة لوزير خارجية اليونان نيكوس دندياس للقاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن ملف ليبيا وملف التعاون بمجال الطاقة سيكونان بمقدمة مناقشاته مع نظيره المصري سامح شكري .
 
وقالت الوكالة الإيطالية إن ملف ترسيم الحدود البحرية والتعاون فى قطاع الطاقة بين مصر واليونان، ضمن الموضوعات التى ستكون محور اجتماع وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس فى 18 يونيو فى القاهرة، حيث سيجتمع مع نظيره المصرى سامح شكرى.
 
وأشارت الوكالة إلى أن الازمة الجاية فى ليبيا ستكون أيضا محور النقاش بين الطرفين، هذا بالاضافة إلى الوضع فى شرق البحر الابيض المتوسط والملفات الاخرى ذات الصلة بالتعاون الثنائى فى مختلف القطاعات.
 
وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ، قال إن التدخل التركي في ليبيا ينتهك القرارات الدولية، وكان الجيش الوطنى الليبى، قال إن تدخل تركيا عسكريا فى ليبيا حول حرب الجيش الوطنى ضد الإرهاب فى ليبيا إلى حرب دولية تحت شعار داخلى.
 
وكان دندياس قال من قبل فى حديث لإذاعة "أنتينا تى فى"، إنه بعد توقيع اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة الموقعة بين اليونان وإيطاليا ، سأزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.
وأشار الوزير إلى أن اتفاقية إيطاليا واليونان أثار بالتأكيد غضب الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ، وقال دندياس إن "إيطاليا تبنت بشكل كامل تفسيرا للقانون الدولى كما تفهمه اليونان"، وأن تركيا فقط هى التى تصر على هذه الرؤية الاحادية.
 
وكان وقع وزير الخارجية اليونانى ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو، على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، إن "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)".
 

مصر

اليونان

ليبيا

وزير خارجية اليونان

سامح شكرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة