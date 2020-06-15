وكالة إيطالية: الحرب فى ليبيا على رأس مباحثات وزير خارجية اليونان بالقاهرة

كتبت فاطمة شوقى

سلطت وكالة نوفا الإيطالية الضوء على الزيارة المرتقبة لوزير خارجية اليونان نيكوس دندياس للقاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن ملف ليبيا وملف التعاون بمجال الطاقة سيكونان بمقدمة مناقشاته مع نظيره المصري سامح شكري .

وقالت الوكالة الإيطالية إن ملف ترسيم الحدود البحرية والتعاون فى قطاع الطاقة بين مصر واليونان، ضمن الموضوعات التى ستكون محور اجتماع وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس فى 18 يونيو فى القاهرة، حيث سيجتمع مع نظيره المصرى سامح شكرى.

وأشارت الوكالة إلى أن الازمة الجاية فى ليبيا ستكون أيضا محور النقاش بين الطرفين، هذا بالاضافة إلى الوضع فى شرق البحر الابيض المتوسط والملفات الاخرى ذات الصلة بالتعاون الثنائى فى مختلف القطاعات.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ، قال إن التدخل التركي في ليبيا ينتهك القرارات الدولية، وكان الجيش الوطنى الليبى، قال إن تدخل تركيا عسكريا فى ليبيا حول حرب الجيش الوطنى ضد الإرهاب فى ليبيا إلى حرب دولية تحت شعار داخلى.

وكان دندياس قال من قبل فى حديث لإذاعة "أنتينا تى فى"، إنه بعد توقيع اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة الموقعة بين اليونان وإيطاليا ، سأزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.

وأشار الوزير إلى أن اتفاقية إيطاليا واليونان أثار بالتأكيد غضب الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ، وقال دندياس إن "إيطاليا تبنت بشكل كامل تفسيرا للقانون الدولى كما تفهمه اليونان"، وأن تركيا فقط هى التى تصر على هذه الرؤية الاحادية.

وكان وقع وزير الخارجية اليونانى ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو، على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، إن "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)".