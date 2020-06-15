وفيات فيروس كورونا فى روسيا تتخطى 7 آلاف

رويترز

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات.

وقال إن 143 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.

وكان قد أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، أمس الأحد عن تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بالفيروس فى العاصمة ليرتفع الإجمالي فى موسكو إلى 3334.

وفيما أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، صباح اليوم عن تسجيل 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.