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وفاة القس بيشوى عياد كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل متأثرًا بإصابته بكورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:39 م
وفاة القس بيشوى عياد كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل متأثرًا بإصابته بكورونا القس بيشوى عياد كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل
كتبت سارة علام

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نعى شعب كنيسة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل الكاهن الشاب القس بيشوى عياد كاهن الكنيسة الذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا اليوم.

وقال أحد المصادر الكنسية أن القس دأب على مناولة المرضى فى المنازل حيث أصيب بالفيروس أثناء الخدمة.

مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 فى الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعانى بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أى أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.

 


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