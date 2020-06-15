وزير العدل يقرر إنشاء مكتب توثيق النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير العدل رقم 3276 لسنة 2020 والخاص إنشاء فرع توثيق النيابة الإدارية يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره بمبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بميدان النجدة بقسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

وجاء بالقرار أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، وعلى قرار وزير العدل بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ، ينشأ فرع توثيق باسم ( فرع توثيق النيابة الإدارية ) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة –ويكون مقره بمبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بميدان النجدة بقسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة. ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون من إجرائه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق ثان 6 أكتوبر أو للمكتب المختص نوعيا. ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو 2020.