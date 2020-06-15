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وزير الطيران: استغللنا فترة الغلق فى العمل على البنية التحتية للمطارات

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:25 م
وزير الطيران: استغللنا فترة الغلق فى العمل على البنية التحتية للمطارات وزير الطيران المدنى
كتب أحمد عرفة

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قال محمد منار وزير الطيران المدنى إن الوزارة تلقت معلومة من رئيس الوزراء بفتح النشاطات ومن بينها النشاط السياحى، موضحا أن نشاط الطيران هو نشاط مهم وهناك خسائر فادحة، موضحا أن الصناعة باهظة للغاية سواء بالنسبة للشركة الوطنية أو بالنسبة للقطاع الخاص، كما أن الخسارة بمليارات وملايين.

وأضاف وزير الطيران المدنى، فى تصريحات تليفزيونية: سنبدأ رحلات الطيران من أول يوليو ولكى نبدأ فى هذا الميعاد لابد أن نعلن من الآن لأن الراكب كى يقدم على رحلات الطيران لابد أن يضع خطة مع الأسرة أو إذا كان سيذهب بيزنس عليه تحديد البلد التى سيذهب لها وهو ما يحتاج وقت.

وأوضح وزير الطيران المدنى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، متابعا: استغللنا فترة الغلق فى العمل على البنية التحتية للمطارات المصرية بعد أن تلقينا تعليمات من المنظمات العالمية بتعديل الإجراءات الاحترازية بوجود ما يسمى بالتباعد الاجتماعى، وقمنا بعمل ذلك فى جميع المطارات ثم قمنا بتركيب الكاميرات الحرارية، حيث تقيس درجات الحرارة لجميع الركاب وإذا كان هناك راكب درجة حرارته مرتفعة يمكن الكشف عليه.


وزير الطيران المدنى

محمد منار

كوروان

عوده الطيران

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