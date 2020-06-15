اليوم السابع
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وزير الصحة الفرنسى: أسوأ مراحل كورونا انقضت لكن الفيروس لم يمت

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:26 ص
وزير الصحة الفرنسى: أسوأ مراحل كورونا انقضت لكن الفيروس لم يمت وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران
رويترز

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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الاثنين، إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا انقضت في فرنسا لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وقال فيران لتليفزيون (إل.سي.آي) "الجزء الأكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره. نواصل إجراء الفحوص".

وسجلت فرنسا أمس الأحد تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407. وكان هذا خامس يوم تقل فيه أعداد الوفيات عن ثلاثين.

 


وزير الصحة الفرنسي

فرنسا

كورونا

وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران

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