وزير الدفاع و الداخلية العراقيين يصلان الموصل فى أعقاب قصف تركى للمنطقة

كتب سمير حسنى

وصل وزير الدفاع نجاح الشمري والداخلية عثمان الغانمي إلى الموصل في أعقاب القصف التركي الذي طال محافظة نينوى، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز، وكان مصدر أمني قال إن طائرات حربية تركية ضربت أهدافا تابعة لمتشددين أكراد في شمال العراق، وأكدت وزارة الدفاع التركية ، أن طائراتها شنت عملية.

وقالت الوزارة في بيان "انطلاق عملية المخلب-النسر، طائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم"، معلنة بذلك أحدث تحرك في سلسلة عمليات تستهدف حزب العمال الكردستاني.

وفي غضون ذكرت قناة روسيا اليوم عن مراسلها في سوريا بأن القوات التركية شنت ضربات جوية على جبال سنجار طالت مخيم مخمور للاجئين الأكراد، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات جراء الغارات سمع بوضوح من مدينة القامشلي السورية على الحدود بين البلدين. كما طالت الغارات التركية جبال قنديل.