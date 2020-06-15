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وزير الأوقاف: الوعى أخطر سلاح فى بناء الدول وفى هدمها على السواء

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:08 م
وزير الأوقاف: الوعى أخطر سلاح فى بناء الدول وفى هدمها على السواء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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جدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تأكيده على خطورة وأهمية الوعى لبناء الدول قائلاً:"الوعى أخطر سلاح فى بناء الدول وفى هدمها على السواء ويجب أن يحتل مكانه الصحيح فى ترتيب الأولويات".

كما أكد جمعة فى تصريحات صحفية، دور الوزارة البارز فى بناء الوعى وأهمية وعى المواطنين بقضايا الوطن وخطورة غياب هذا الوعى قائلاً:"معركة بناء الوعى المستنير دينيا ووطنيا قضيتنا الأولى".

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اعتمد فى وقت سابق طباعة الجزء الثامن من "موسوعة الخطب العصرية"، وقال جمعة فى مقدمة الكتاب: "يسرنا أن نقدم للأئمـة والخطباء والمثقفين والمعنيين بالشأن الدعوى فى مصر والعالم (الجزء الثامن) من موسوعة الخطب العصرية الذى أعدته الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف تحت إشرافنا ومراجعتنا.

ويتناول الكتاب العديد من القضايا العصرية، منها: فقه بناء الدول، وحماية الشأن العام والمصلحة العامة، والآداب العامة وأثرها فى رقى الأمم، وخطورة الشائعات وتزييف الوعى، وغير ذلك من الموضوعات المهمة التى تسهم فى بناء الوعى ونشر الفكر الوسطى المستنير، وقد آثرنا في هذه الخطب أن تكون فى إطار سماحة الإسلام ووسطيته، بعيدًا كل البعد عن جميع ألوان التشدد والغلو والإفراط أو التفريط، محققة لرسالة المسجد، تجمع ولا تفرق، وتهدف إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد ، من منطلق أن شرع الله (عز وجل) قائم على مراعاة هذه المصالح، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله وبما يؤدى إلى تشكيل وعى دينى صحيح ورشيد ومستنير، وحس وطني صادق ونبيل".


وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الأوقاف

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الوعى

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