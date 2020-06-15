وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لمشاهدة آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار

كتب محمود راغب

دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أبناءنا فى الخارج وأيضا فى الداخل لمشاهدة آخر ثلاث حلقات قريبا باللغة الإنجليزية وبعدها باللغة الفرنسية من مسلسل الاختيار.



وأكدت وزيرة الهجرة، فى تصريحات لها، أن الاختيار ليس مجرد مسلسل، بل ملحمة وطنية لجنودنا البواسل، نقدمها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لأبنائنا في الخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة وشركة سينرجى للإنتاج الفنى.



وأكدت ويزرة الهجرة أن فى أول الحلقات نوضح بطولة أسود قواتنا المسلحة فى صد هجوم العشرات من التكفيريين، حيث قضي المقدم أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجاله المقاتلين ما يقرب من 40 تكفيريا، خلال صد الهجوم على "كمين البرث" إلى تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع وظهر بطولة مقاتلى قواتنا المسلحة وشدة بأسهم وتماسكهم وعدم الاستسلام للهجوم.



كانت وزارة الهجرة أعلنت ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطنى"، استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ علي الهوية ونشر الوعى بقضايا الأمن القومي بينهم، التى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى صورة دورات تثقيفية.



وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من السيدة وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج؛ نظرا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل المصرى "الاختيار" من توثيق دقيق لأحد أهم المعارك ضد التكفيريين في شمال سيناء وشهدت عرضا متميزا لتفاصيل "ملحمة البرث" وظهور الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين فى شمال سيناء من المشاركين فى ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، وشهادة السيدة "منار سليم" زوجة العقيد أحمد منسى.



وطيلة شهر رمضان الماضى، تصدر مسلسل الاختيار نسب المشاهدة، فى حين كانت النهاية مختلفة ومميزة، أشاد بها المتابعون، وتصدرت مواقع التواصل، كما جاء تتر نهاية المسلسل "سلام سلام" بصوت النجمة أصالة.



يذكر أن مسلسل الاختيار تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضا كاملا للتحديات التى تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة.