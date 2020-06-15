اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لمشاهدة آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:13 م
وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لمشاهدة آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أبناءنا فى الخارج وأيضا فى الداخل لمشاهدة آخر ثلاث حلقات قريبا باللغة الإنجليزية وبعدها باللغة الفرنسية من مسلسل الاختيار.

وأكدت وزيرة الهجرة، فى تصريحات لها، أن الاختيار ليس مجرد مسلسل، بل ملحمة وطنية لجنودنا البواسل، نقدمها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لأبنائنا في الخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة وشركة سينرجى للإنتاج الفنى.

وأكدت ويزرة الهجرة أن فى أول الحلقات نوضح بطولة أسود قواتنا المسلحة فى صد هجوم العشرات من التكفيريين، حيث قضي المقدم  أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ورجاله المقاتلين ما يقرب من 40 تكفيريا، خلال صد الهجوم على "كمين البرث" إلى تدمير 12 عربة كروز محملة بالأسلحة والذخيرة والمدافع وظهر بطولة مقاتلى قواتنا المسلحة  وشدة بأسهم وتماسكهم وعدم الاستسلام للهجوم.

كانت وزارة الهجرة أعلنت ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطنى"، استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ علي الهوية ونشر الوعى بقضايا الأمن القومي بينهم، التى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى صورة دورات تثقيفية.

وجاءت الترجمة استجابة لمبادرة من السيدة وزيرة الهجرة؛ لنقل تلك الروح الوطنية لشباب المصريين بالخارج؛ نظرا لما قدمته الحلقات الأخيرة من المسلسل المصرى "الاختيار" من توثيق دقيق لأحد أهم المعارك ضد التكفيريين في شمال سيناء وشهدت عرضا متميزا لتفاصيل "ملحمة البرث" وظهور الأبطال الحقيقيين وشهادات حية من الضباط والجنود المقاتلين فى شمال سيناء من المشاركين فى ملحمة البرث والهجوم على كمين الفرافرة، وشهادة السيدة "منار سليم" زوجة العقيد أحمد منسى.

وطيلة شهر رمضان الماضى، تصدر مسلسل الاختيار نسب المشاهدة، فى حين كانت النهاية مختلفة ومميزة، أشاد بها المتابعون، وتصدرت مواقع التواصل، كما جاء تتر نهاية المسلسل "سلام سلام" بصوت النجمة أصالة.

يذكر أن مسلسل الاختيار تناول حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، كما أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل وزملائه، وعرضا كاملا للتحديات التى تواجه شمال سيناء وآليات مواجهتها، ما يبرز جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء وتوفير فرص العمل والمشروعات المتنوعة.


الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

المصريين بالخارج

مسلسل الاختيار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الهجرة أمام البرلمان: الدولة أنهت أزمة المصريين العالقين بنجاح ولم تدر ظهرها لهم.. مصر لا تصمت إزاء أى اعتداء على أبنائها بالخارج.. نبيلة مكرم تؤكد نجاح الدولة المصرية فى التصدى للهجرة غير الشرعية

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:22 م

وزيرة الهجرة تؤكد نجاح الدولة المصرية فى التصدى للهجرة غير الشرعية

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:14 م

وزيرة الهجرة أمام البرلمان: الدولة لم تدر ظهرها للعالقين بالخارج

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:54 م

وزيرة الهجرة أمام البرلمان: الدولة المصرية أدارت أزمة عودة العالقين بنجاح

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة