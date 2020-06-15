نيوزويك: 18 ولاية أمريكية تشهد ارتفاعا كبيرا فى حالات كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن أكثر من ثلث الولايات الأمريكية شهدت ارتفاعًا في حالات فيروس كورونا على مدار الأسبوعين الماضيين، مع بداية استراتيجيات إعادة فتح الاقتصاد على الصعيد الوطني وعودة الناس إلى الأماكن العامة.

وأرجع المسئولون في بعض الولايات، مثل فلوريدا وكاليفورنيا، ارتفاع أعداد التشخيص إلى زيادة الاختبارات الموسعة. وأشار آخرون إلى الزيادات المتزامنة في دخول المستشفيات المتعلقة بالفيروس كدليل على وجود صلة بين إعادة الفتح وزيادة انتقال الفيروس.

وأفاد مسئولو الصحة في 18 ولاية على الأقل - كاليفورنيا ونيفادا ونيو مكسيكو وأريزونا وأركنساس وتكساس وأوكلاهوما وأوريجون ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا وألاباما وألاسكا وهاواي ويوتا وجورجيا ووايومنج وواشنطن - زيادة في تشخيص كورونا وسط إعادة فتح.

كما أكد معظمهم أعلى متوسط ​​أسبوعي للقفزات في الإصابات خلال الأيام السبعة الأولى من شهر يونيو ، مع العديد من التقارير التي سجلت ارتفاعات قياسية منذ بداية الشهر. تضاعف العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ولاية أريزونا خلال الأسبوع الأول تقريبًا ، بينما ارتفعت حالات فلوريدا بنحو 15 بالمائة.

وسجلت ولاية فلوريدا زيادة قياسية جديدة في عدد الحالات اليومية يوم الخميس والجمعة والسبت. أظهر آخر تحديث من وزارة الصحة في فلوريدا أنه تم الإبلاغ عن 2،016 حالة إضافية يوم الأحد ، بانخفاض من 2،581 يوم السبت. ولا يزال رقم يوم الأحد أعلى من الأرقام المسجلة في جميع الأيام الأخرى طوال الوباء قبل يوم السبت.

وسجلت من ناحية أخرى، كل من نورث كارولينا وأريزونا زيادات قياسية في عدد الحالات اليومية يوم الجمعة ، مع تأكيد 1768 تشخيصًا جديدًا في الولاية الأولى و 1540 في الولاية الثانية. تراجعت الأرقام التي أبلغت عنها إدارات الصحة في نورث كارولينا وأريزونا يومي السبت والأحد إلى ما دون ارتفاع يوم الجمعة ، على الرغم من أنها هامشية فقط. وأفادت منافذ محلية أن طلب ولاية أريزونا بالبقاء في المنزل انتهى في 15 مايو ، على الرغم من إعادة فتح بعض الشركات في وقت سابق.

في تكساس، بلغ التشخيص اليومي ذروته يوم الأربعاء ، مع 2504 حالة جديدة. وأبلغت الولايات الثلاث جميعها عن ارتفاع أعداد دخول المستشفيات المتعلقة بفيروس كورونا الأيام القليلة الماضية ، حيث ارتفع إجمالي ولاية تكساس إلى 2424 يوم السبت، وهو أعلى مستوى حتى الآن.