اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة: نقل 700 بائع متجول بالمطرية لسوق المسلة الجديد

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:00 ص
نائب محافظ القاهرة: نقل 700 بائع متجول بالمطرية لسوق المسلة الجديد نائب محافظ القاهرة يتابع تشطيب سوق المسلة بالمطرية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن سوق المسلة بالمطرية، أوشك على الانتهاء وتتم الأن مرحلة التشطيبات، مشيرا إلى أن السوق مخصص لنقل الباعة من سوق الخميس والباعة الجائلين بشوارع وميدان المطرية .
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن السوق الجديد يتم إنشاءه بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم تخصيص 822 باكية و300 محل بمساحات مختلفة، وأن السوق مقام أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية والتي تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس.
 
وأشار نائب محافظ القاهرة أنه سيتم نقل ما يقرب من 700 بائع كانوا بسوق الخميس وميدان المطرية وعدد من شوارع المطرية، وذلك بعد حصرهم، مشيرا إلى أن السوق سيقضى على ظاهرة الباعة الجائلين والعشوائية بالحى، ويأتي ضمن خطة تطوير حى المطرية.
 
وأكد صابر أن تطوير منطقة المطرية من أهم التحديات التي تنفذها محافظة القاهرة، خاصة أن الحى له طبيعة خاصة وهو حى شعبى، لسكانه عادات يصعب تغييرها، مشيرا إلى أنه يجرى الأن أعمال تطوير بمحيط شجرة مريم، كما يتم استكمال أعمال الصرف الصحى بالمنطقة .
 
ومن بين أعمال التطوير التي تتم بالمطرية إنشاء محور المطرية الجديد، حيث يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة، وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع انشاء تفريعة تربطه بمؤسسة الزكاة والدائري، أما المرحلة الثالثة بالمشروع تبدأ من ميدان التجنيد حتى الطريق الدائرى عند طريق شبرا بنها الحر ويطلق على هذه المرحلة " محور التوفيقية "، و أزالت محافظة القاهرة 37 عقارًا بطريق المحور ووفرت وحدات سكنية بديلة للسكان، والمحور الجديد يساهم بصورة فعالة فى تخفيف الضغط المرورى على شرق القاهرة.
 
تشطيب سوق المسلة بالمطرية (2)
تشطيب سوق المسلة بالمطرية 

تشطيب سوق المسلة بالمطرية (3)
تشطيب سوق المسلة بالمطرية 

نائب محافظ القاهرة يتابع تشطيب سوق المسلة بالمطرية (2)
نائب محافظ القاهرة يتابع تشطيب سوق المسلة بالمطرية 

تشطيب سوق المسلة بالمطرية (4)
تشطيب سوق المسلة بالمطرية 

تشطيب سوق المسلة بالمطرية (1)
تشطيب سوق المسلة بالمطرية 

نائب محافظ القاهرة يتابع تشطيب سوق المسلة بالمطرية (3)
نائب محافظ القاهرة يتابع تشطيب سوق المسلة بالمطرية 

نائب محافظ القاهرة يتابع تشطيب سوق المسلة بالمطرية (1)
نائب محافظ القاهرة يتابع تشطيب سوق المسلة بالمطرية

 


المطرية سوق المطرية

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