مهربون يطلبون أموالا من عائلات لاجئين من مسلمى الروهينجا يحتجزونهم فى البحر

كوكس بازار (رويترز)

يقول أقارب وجماعات حقوقية إن مهربى بشر، يحتجزون مئات من لاجئى الروهينجا فى البحر، يطالبون بأموال من عائلاتهم قبل أن يفرجوا عنهم من قوارب قبالة سواحل جنوب شرق آسيا.

وتقطعت السبل بمئات اللاجئين الروهينجا، أبناء الأقلية المسلمة فى ميانمار الذين يفرون من الاضطهاد فى بلدهم وفى مخيمات اللاجئين ببنجلادش، منذ شهور مع تشديد الدول الرقابة على حدودها اتقاء لفيروس كورونا المستجد.

وقال ثلاثة أشخاص، ذكروا أن أقارب لهم فى البحر، لرويترز إن مهربين طلبوا مالا للإفراج عنهم من قوارب قبالة سواحل جنوب شرق آسيا، منذ فبراير ، تسعى لإيجاد يابسة لترسو عليها.

وقال محمد أياس، الذى أفاد أن شقيقه البالغ عمره 16 عاما غادر مخيما للاجئين فى بنجلادش فى فبراير شباط، "قبل ذلك كان الاتفاق يقضى بأنهم سيأخذون المال لو تمكنوا من الوصول (باللاجئين) لساحل ماليزي، لكنهم يطلبونه (المال) الآن"، أضاف أياس أن العائلة لم تسمع شيئا من ابنها منذ ذلك الوقت.

وقال موشى، الذى غادرت شقيقتاه أيضا مخيما للاجئين فى بنجلادش فى فبراير شباط، إن وسطاء يعملون لصالح المهربين طلبوا من العائلة أن تدفع 12 ألف رنجت (2800 دولار) عبر خدمة مصرفية عن طريق الهاتف المحمول لتحويلها إلى ماليزيا.

وأضاف أن العائلة دفعت المبلغ لكنها لم تعرف مصير ابنتيها المراهقتين، ومنذ سنوات يستقل الروهينجا قوارب بين نوفمبر تشرين الثانى وإبريل نيسان، عندما تكون حركة البحر هادئة، للوصول إلى دول جنوب شرق آسيا بما فيها ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، لكن قيود الإغلاق للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد تسببت فى تقطع السُبل بالقوارب فى عرض البحر.

وقال ناجون لرويترز إن عشرات الأشخاص لاقوا حتفهم على متن قارب اضطر للعودة إلى بنجلادش فى أبريل نيسان بعد أن نفد منه الطعام والماء.

وألقت السلطات الماليزية القبض على 269 لاجئا من الروهينجا عقب وصولهم الشاطئ من قارب مُحطم الأسبوع الماضي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 70 فى المئة منهم كانوا يعانون هزالا لدرجة أنهم لم يكن بمقدورهم المشي.

تقول جماعات حقوقية إن سفينة واحدة على الأقل لا تزال فى البحر وعلى متنها ما يصل إلى 300 شخص يُعتقد أن بعضهم مرضى. ولا يُعرف موقع السفينة.

وقالت كريس ليوا مديرة مشروع أراكان، وهو مجموعة تركز على أزمة الروهينجا، "هذا القارب تحول إلى مخيم لمهربى البشر قبالة الشاطئ". ووصفت الأشخاص فى البحر بالرهائن وقالت إن أحدث المطالبات كانت مبلغ 5000 رنجت ماليزى ( 1170 دولارا) للراكب الواحد من أجل الوصول إلى ماليزيا.

وقال مسؤول بالشرطة البحرية التايلاندية إن السفينة ليست فى المياه التايلاندية لكنها طلبت إعانات من قوارب الصيد، وقال مسؤول ثان فى الشرطة التايلاندية، طلب عدم نشر اسمه أيضا، إن ثلاثة قوارب تحمل مئات من الروهينجا كانت قريبة من جزيرة كوه أدانغ التايلاندية، ولكن على الجانب الماليزى من الحدود.

ولم يستجب مسؤولون ماليزيون، بما فى ذلك وكالة مراقبة الحدود البحرية فى البلاد، لطلبات بالتعليق، وذكرت تقارير إعلامية أن الوكالة قالت إنها أوقفت قاربا يحمل نحو 300 من الروهينجا الأسبوع الماضي.

وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا من ولاية راخين فى ميانمار عام 2017 بعد حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها نُفذت "بنية بادة جماعية". وتنفى ميانمار حدوث إبادة جماعية قائلة إنها جاءت ردت على هجمات شنها متشددون من الروهينجا على مواقع أمنية، ويعيش زهاء مليون شخص من الروهينجا حاليا فى مخيمات بجنوب شرق بنجلادش.