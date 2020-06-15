اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل بالدم ولكن من رذاذ الشخص المصاب

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:20 م
منظمة الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل بالدم ولكن من رذاذ الشخص المصاب منظمة الصحة العالمية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة هدى لنجر المستشارة الإقليمية للأدوية والتكنولوجيا الصحية وسلامة الدم بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل بالدم بل عن طريق رذاذ الشخص المصاب عند السعال أو العطس.
وأشارت لنجر - فى تصريح اليوم - أنه يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء التبرع بالدم، وأن بنوك الدم لديها معايير لتحديد من الذي يتبرع بالدم، موضحة أنه تم تصميم هذه المعايير لضمان سلامة المتبرعين بالدم وكذلك سلامة إمدادات الدم. 
وأوضحت أن السبب في عدم قبول تبرع لمريض كورونا بالدم يكون مثل سائر المرضى، عندما يكون في حالة ضعف بدني ومناعي تعرضه لمخاطر في حالة التبرع بالدم، كما أن هذا الضعف يجعله أكثر عرضة للإصابة بأنواع أخرى من العدوى، مؤكدة أن أهم الشروط في عملية التبرع هي أن يكون تبرعاً طوعياً منتظماً بلا مقابل.
وأضافت أن تلك المعايير قد تختلف قليلاً من بلد لآخر ويجب على أي شخص سليم يرغب في التبرع بالدم زيارة المواقع الإلكترونية لبنك الدم القريب منه أو الاتصال ببنك الدم أو زيارته للتحقق مما إذا كان هذا الشخص مؤهلاً للتبرع.


منظمة الصحة العالمية

كورونا

كيف ينتقل كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة