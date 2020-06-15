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"معاريف": رئيس وزراء اليونان يزور تل أبيب غدا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:07 م
"معاريف": رئيس وزراء اليونان يزور تل أبيب غدا نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، غدًا الثلاثاء، إلى إسرائيل ليجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسيكون أول شخصية أجنبية يزور ويبيت في إسرائيل منذ انتشار أزمة وباء كورونا.

وأضافت الصحيفة أن القضايا الأخرى التي من المتوقع أن تكون على جدول الأعمال هي فتح حدود الدولتين للسفر، مشيرة إلى ان الدولتين تتوقعان تجدد تدفق السياح فيما بينهما، وهو موضوع من المتوقع أن يتم طرحه أيضًا في اجتماع نتنياهو مع الرئيس القبرصي الأسبوع المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى موضوع السياحة سيتم النقاش حول مشروع خط الغاز، ويقول مسؤولون في إسرائيل إنه سيكون نقاشا واسع النطاق بين وزيري الطاقة في الدولتين حول تمويله.

 

 

 


إسرائيل

تل ابيب

اليونان

بنيامين نتنياهو

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