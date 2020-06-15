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مطار القاهرة يستقبل 771 من المصريين العالقين بالسعودية والأردن على متن 3 رحلات

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:30 م
مطار القاهرة يستقبل 771 من المصريين العالقين بالسعودية والأردن على متن 3 رحلات مطار القاهرة- أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، ثلاث رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 771 من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، والأردن، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتى سيرتهما شركة مصر للطيران، الأولى قادمة من مدينة الدمام بالسعودية على متنها 307 مصريا، والثانية قادمة من المدينة على متنها 290 مصريا من العالقين هناك، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة إير كايرو قادمة من الأردن أقلت 174 مصريا.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .


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السعودية

المصريين العالقين بالسعودية

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