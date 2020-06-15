اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصانع غرفة الملابس الجاهزة تبدأ توريد 3 ملايين كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:51 ص
مصانع غرفة الملابس الجاهزة تبدأ توريد 3 ملايين كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد كمامات وقائية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة  والمفروشات المنزلية  في توريد 3 ملايين كمامة قماش الي الهيئة المصرية  للشراء الموحد وذلك للمساهمة في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية وتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإجراء امتحانات نهاية العام وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
وأكد دكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس أدارة الغرفة ان المصانع تقوم حاليا  بتوريد  نصف كمية الكمامات  وعلي أن يتم توريد النصف الآخر منتصف الاسبوع القادم وأن جميع الكمامات مطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة  للحفاظ على صحة المستهلك المصرى، وخالية من الوبرة منعًا لتعرض الجهاز التنفسى لمشاكل صحية،  وخالية من المواد والصبغات المسرطنة، والمعادن الثقيلة، والمواد الضارة، والأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات، وغير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ و تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية، لتسهيل الأمرعلى المواطن البسيط فى استخدامها، و تتحمل الخامة الغسيل  والكي عند درجات حرارة عالية، فى وجود المواد المطهرة، و دون تلف بعد تكرار مرات الغسيل أو تغيير فى الشكل، كما تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين، ويكون شكلها وحجمها يتناسب لتغطية الفم والأنف حتى اسفل الذقن بشكل محكم وآمن. 
 
وأضاف محمد عبد السلام أن 50 مصنعا من أعضاء الغرفة، بينها “لوتس، والعسكرى، وفينوس، وحبيبة، والرحاب، والفقى تشارك في توريد الكمامات القماشية انطلاقا من دورها الوطني ورغبتها في المشاركة في الحفاظ علي أمان وسلامة المواطنين وباسعار رمزية .
 
وشدد عبد السلام علي أن طاقة المصانع أكبر بكثير من الكمية التى سيتم توريدها حيث تضخ المصانع يوميا فى السوق بنحو 250 ألفًا كمامة، سيتم زيادتها إلى 500 ألف خلال أسبوعين، على أن تصل إلى مليون قطعة قبل نهاية الشهر  لتوفير الكمامات القماشية لجميع فئات الشعب ونعمل حاليا علي توفير الأقمشة المعتمدة والمطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة . وتم التاكيد علي المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل بالماء والصابون والمطهرات المناسبة للكمامة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية وتغليفها، حتى لا تكون سببا فى انتشار العدوى، وحرصا على سلامة المواطنين.
 
 
 

الملابس الجاهزة

غرفة صناعة الملابس

الكمامات

الكمامات القطنية

كمامات قماش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة