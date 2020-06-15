مصادر: غدا استكمال مفاوضات سد النهضة على المستويين الفنى والقانونى

كتبت أسماء نصار

كشفت مصادر مطلعة على ملف مفاوضات سد النهضة، أنه سيتم مواصلة المباحثات غدا على المستوى الفنى والقانونى بحضور المراقبين من الاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الامريكية وجنوب افريقيا.

وأكد البروفيسور ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية على أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف اصيل وليس وسيطا فى هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الاثوبي.

وشدد على السودان يحترم حق الدول فى التنمية وفق قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذى شان بالاخرين.

وبرزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا فى الزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالإضافة الى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار ان قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هى الملء الاول لسد النهضة وتشغيله.