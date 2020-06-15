اليوم السابع
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مصادر: خطة ديون ألمانيا تخلق عجزا 7.25% فى الميزانية هذا العام

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:35 م
مصادر: خطة ديون ألمانيا تخلق عجزا 7.25% فى الميزانية هذا العام وزير المالية الألمانى أولاف شولتس
رويترز

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قال مصدران مطلعان، اليوم الاثنين، إن وزير المالية الألمانى أولاف شولتس سيطلب من البرلمان زيادة أخرى قدرها 62.5 مليار يورو (70.5 مليار دولار) فى الاقتراض الجديد ليصل إلى مستوى قياسى عند 218.5 مليار يورو هذا العام، للإنفاق على تدابير لتعزيز التعافى من جائحة فيروس كورونا.
 
وتحول الخطة، التى ستعرض فى ثانى ميزانية تكميلية لشولتس فى ثلاثة أشهر، ألمانيا من رائدة التقشف فى أوروبا إلى واحد من أكبر المنفقين فى مساعى منطقة اليورو للتعافى من الجائحة.
 
وقال المسئولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الاجمالى فى ألمانيا ستقفز إلى حوالى 77 بالمئة فى 2020 من 60 بالمئة تقريبا فى 2019، وإن اجمالى العجز فى ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.25 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى هذا العام.
 
وسجلت ألمانيا، فائضا فى الميزانية بلغ 1.5 بالمئة العام الماضي.
 
ومن المتوقع، أن يقدم شولتس خطته الجديدة للإنفاق إلى البرلمان يوم الأربعاء، بعد مناقشتها فى مجلس الوزراء.
 

المانيا

ديون المانيا

الماليه الالمانيه

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فيروس كورونا

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