اليوم السابع
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منازل الفلسطينيين فى نابلس ويسرقون محتوياتها

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:29 م
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منازل الفلسطينيين فى نابلس ويسرقون محتوياتها حرائق لمستوطنين- ارشيفية
كتب- هاشم الفخراني

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شن مستوطنون إسرائيليون اليوم هجوما على عدد من منازل المواطنين في خربة الفجم شرق عقربا جنوب مدينة نابلس، وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة لوكالة "معا" الفلسطينية  أن أربع سيارات تابعة للمستوطنين كانوا يستقلها 20 مستوطنا مسلحا هاجمت بيوت مزارعين واصحاب اغنام في منطقة الفجم شرق عقربا في وقت يكون فيه أصحاب المنازل في المراعي والحقول حيث قاموا بتخريب وتكسير منازل المواطنين وسرقوا جزءا من محتوياتها.

وأضاف دغلس أن المستوطنين دمروا الخلايا الشمسية وحطموا عدد كبير منها قبل انسحابهم من المكان، مؤكدا أن المستوطنين باتوا يشكلون عصابات وخلايا حقيقية لمهاجمه المواطنين وممتلكاتهم دون أن يتلقوا أي عقاب بل على العكس يقومون بهذه الأعمال على مراي وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المواطنين بأخذ اقصي درجات الحيطة والحذر والتصدي للمستوطنين وهجماتهم.

من جانب آخر أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.

وأضافت الكيلة - في بيان صحفي ،نشرته وكالة انباء فلسطين أن 8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.

وتابعت أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

 

 


فلسطين

إسرائيل

مستوطنين

تل ابيب

الضفة الغربية

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