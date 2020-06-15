مستشفى سوهاج التعليمى تعيد النور لعيون مصاب بكورونا

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الإثنين، قيام فريق طبي متميز من مستشفى سوهاج التعليمى بإجراء جراحة عاجلة بعين أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة بأن مستشفى سوهاج التعليمى تعد من أكبر مستشفيات الهيئة بالصعيد وتخدم قطاع واسع من سكان محافظة سوهاج وتضم فرق طبية على مستوى عال من الكفاءة وهى من اوائل مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وتضرب يوميا أروع الأمثلة فى العطاء والتفانى والالتزام والحرص على تقديم خدمة طبية متميزة.

وأفاد الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي بأن التدخل الجراحى تم استجابة لإستغاثة مريض مصاب بكورونا زوج إحدى مشرفات التمريض ويشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمني وبعد الفحص تبين أنه يعانى من انفصال شبكى كامل مع ثقب بماقولة العين اليمنى ولما كانت تلك الحالة من حالات الطوارئ التى لا تحتمل التأجيل تم عمل قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية وتم عمل عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكى وماقولة العين مع ليزر داخلى وحقن زيت سيليكون بقسم الرمد بالمستشفى تحت مخدر موضعي وقد استغرقت العملية والتجهيز طبقا لسياسات مكافحة العدوى أكثر من أربع ساعات وتمت العملية بنجاح والحمد لله وتم خروج المريض إلى العزل المنزلى بعد العملية واستقرار حالته بساعتين وقام بإجراء العمليه الدكتور محمد شيخون استشارى الشبكية ومدير مستشفى سوهاج التعليمى بمساعدة الدكتور عادل عبد المنعم، نائب رئيس قسم الرمد وحكيمات عمليات الرمد مس سناء سلمان، ونهى محمد، وأميمة ناصر وعفاف ضاحى، فريق مكافحة العدوى.