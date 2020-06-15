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مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يجرى اختبارات اللغة الانجليزية أون لاين

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:54 ص
مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يجرى اختبارات اللغة الانجليزية أون لاين جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة شاهندا عزت ، مديرة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، إن المركز نجح في إجراء تجربة عقد اختبار اتقان اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية (ATEFL) بنظام Online وسط إقبال وتفاعل من الباحثين الراغبين في أداء الاختبار؛ حيث يعتبر اختبار (ATEFL) شرط من شروط المناقشة لدرجتي الماجيستير والدكتوراه بكليات الجامعة.
 
وأوضحت الدكتورة شاهندا عزت،  بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن تجربة عقد اختبار ATEFL أونلاين جاءت بناء على توجيهات من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بإجراء دورات تدريبية عن بُعد في اللغات الأجنبية واختبارات اليكترونية، وذلك ضمن خطة جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدماتها التعليمية إليكترونيًا باستخدام التطبيقات الحديثة.
 
وأضافت مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المتقدمين لاختبارات الإليكترونية للأسبوع المقبل، اكتمل عددهم بعد نجاح التجربة، مشيرة إلى أن متطلبات الإلتحاق بالإختبار تتضمن جهاز كمبيوتر PC او لابتوب مزود بكاميرا، وسماعة اذن ومايك Headset، ودخول الموقع المخصص للاختبار باستخدام متصفح Google Chrome أو متصفح Mozilla Firefox، وباقي الشروط وطريقة التقديم متاحة على صفحة المركز الاليكترونية على الفيس بوك. 
 
جدير بالذكر أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة تم افتتاحه في أكتوبر عام 1997 لتحقيق عدة أهداف من بينها العمل على أن يكون نموذجًا يحتذى به في تعليم اللغات الأجنبية والترجمة على المستويين النظري والتطبيقي، وتَحمُّل مسؤولية الانتماء لجامعة القاهرة، ويخدم المركز الآلاف من طلاب الجامعات في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية، وبخاصة اللغات الأوروبية الحديثة، كما يقوم المركز بعقد اختبار اتقان اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية (ATEFL).
 

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