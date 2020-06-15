اليوم السابع
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مدير "الصحة العالمية": العنف ضد كبار السن زاد بشكل حاد مع جائحة كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:44 م
مدير "الصحة العالمية": العنف ضد كبار السن زاد بشكل حاد مع جائحة كورونا الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

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أكد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن معدلات العنف ضد كبار السن، زادت بشكل كبير مع تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد .

وقال تيدروس أدهانوم فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إنه اليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة المسنين، ارتفع العنف ضد كبار السن بشكل حاد منذ بداية جائحة كوفيد 19، وفرض إجراءات الإغلاق، منظمة الصحة العالمية والشركاء يقدمون التوجيه والمشورة لكبار السن ومقدمي الرعاية".

مدير عام منظمة الصحة العالمية
مدير عام منظمة الصحة العالمية

 

يحتفل العالم، باليوم العالمى للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، اليوم الاثنين، الموافق 15 يونيو، ويركز موضوع الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار "حماية كبار السن خلال كوفيد -19 وما بعده"، حيث أنه على الرغم من أن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة بـكوفيد 19، فإن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الوفاة والأمراض الشديدة بعد الإصابة، حيث يموت أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً بمعدل خمسة أضعاف المعدل المتوسط.

ويعانى ما يقدر بنحو 66% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً أو أكثر من حالة كامنة واحدة على الأقل، مما يضعهم فى خطر متزايد للتأثير الشديد من كوفيد -19، كما قد يواجه كبار السن أيضاً التمييز على أساس السن فى قرارات الرعاية الطبية والفرز والعلاجات المنقذة للحياة، وإن عدم المساواة العالمية تعنى أنه بالفعل قبل كوفيد-19، لم يكن ما يصل إلى نصف كبار السن فى بعض البلدان النامية لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، وقد يؤدى الوباء أيضاً إلى تقليص الخدمات الحرجة غير المرتبطة بكوفيد-19، مما يزيد من المخاطر التى تهدد حياة كبار السن، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".


منظمة الصحة العالمية

تيدروس ادهانوم

اليوم العالمى للتوعية ضد اساءة معاملة المسنين

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