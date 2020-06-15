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مدير التأمين السابق بإسنا يكشف إصابته بكورونا.. ويناشد الأهالى: الموضوع مش هزار

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:58 م
مدير التأمين السابق بإسنا يكشف إصابته بكورونا.. ويناشد الأهالى: الموضوع مش هزار مدير التأمين السابق بإسنا يكشف إصابته بكورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الدكتور حاتم راشد، مدير إدارة التأمين السابق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر دخوله مستشفى العزل الصحى بالمدينة لتلقى العلاج اللازم، حيث كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، (الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل.. من داخل مستشفى إسنا للعزل بعد إصابتى بكورونا أثناء تأدية عملى.. وكل الشكر لكل من وقف بجانبى وساندنى ودعمنى حتى اللحظة".

كما كتب الدكتور حاتم راشد، مدير إدارة التأمين السابق بمدينة إسنا على صحفته بفيس بوك: "حكمة وقالوها اللي قبلنا.. من خرج من داره اتقل مقداره.. والله الموضوع مش هزار التزموا البيوت قبل فوات الأوان".

وكانت قد شهدت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، شفاء 2 أطباء جدد بعد إصابتهما مؤخراً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهم كل من الدكتور جلال العيلى مدير العيادة الشاملة بمدينة إسنا، والدكتور أيمن حسانين استشارى بمدينة إسنا، وسط حالة من السعادة بين الأهالى احتفالاً بخروجهما سالمين من أزمة الإصابة بكوورنا.

وفى نفس السياق، حققت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، أكبر عدد شفاء لمصابى كورونا بين مستشفيات العزل بمصر حتى الآن، حيث وصلت أعداد المتعافين لأكثر من 659 متعافيا، كما نجحت فى إجراء 11 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

وفى هذا الصدد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحى، والدكتور وهب الله عايش أخصائى مكافحة العدوي، أنه تم خلال أيام السبت والأحد والإثنين، خروج 38 حالة تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسى للمتعافين والتى جاءت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف.

مدير التأمين السابق بإسنا يكشف إصابته بكورونا (1)
مدير التأمين السابق بإسنا يكشف إصابته بكورونا

 

مدير التأمين السابق بإسنا يكشف إصابته بكورونا (2)
مدير التأمين السابق بإسنا يكشف إصابته بكورونا (2)

 

مدير التأمين السابق بإسنا يكشف إصابته بكورونا (3)
مدير التأمين السابق بإسنا يكشف إصابته بكورونا

 


الاقصر

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اخبار المحافظات

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