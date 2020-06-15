محمد حميدة مديرًا للعلاقات العامة بالغرفة التجارية فى بنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة حسن جعفر، تعيين محمد حميدة سيد، مديرًا للعلاقات العامة بالغرفة، حيث جاء القرار بنقل "حميدة" من قسم التحصيل بالغرفة إلي قسم العلاقات العامة للعمل مديرًا للقسم، علاوة على تكليفه بالعمل أمين سر مجلس إدارة الغرفة وجميع اللجان.

ويبلغ محمد حميدة من العمر أربعين عاما، متزوج، ويعمل حكما لكرة القدم بالدورى الممتاز، وتم تعيينه من قبل وزارة التجارة والصناعة عام 2007 أخصائى شئون عاملين وتدرج فى وظائف الشؤون الإدارية بالغرفة، حتى صدور قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية بتعيينه مديرا للعلاقات العامة.

وكان مجلس إدارة الغرفة التجارية قرر منح إحسان أبوزيد وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، عضوية شرفية بمجلس سيدات الأعمال التابع للغرفة، تقديرا لجهودها وأداءها المتميز في مجال عملها، خاصة فيما يخص السيدات المعيلات.

يذكر أن الغرفة التجارية تبرعت بـ100 ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بهدف التخفيف عن كاهل العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إيداع 300 ألف جنيه لصالح صندوق الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطارأعمال المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة فى مواجهة أزمة كورونا.